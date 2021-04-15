Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda farklı miktarlarda satışa hazır metamfetamin, esrar, bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sarısu Mahallesi'nde tespit edilen bir eve baskın yapan ekipler, adreste yaptıkları aramada 415 gram metamfetamin, 40 gram esrar, 0,98 gram bonzai ve 1 av tüfeği ile 6 fişek ele geçirildi. Operasyonda S.S. (28) gözaltına alınırken M. E.'yi (36) yakalamak için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca Yenice Mahallesi'nde S.Y.'nin (37) iş yerinde arama yapan ekipler, 18,37 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, 0.53 gram bonzai, içerisinde bir miktar uyuşturucu bulunan içme aparatı ele geçirilirken, S.Y. ve çalışan İ.G. (27) gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y. ve İ.G. tutuklanırken, S.S. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.