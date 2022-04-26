Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

26.04.2022 23:01
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 203,65 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınırken, sevk edildikleri adli makamlarca 2 şüpheli şahıs da tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada ise 14 adet uyuşturucu olarak kullanılan sentetik ecza hapı ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu haplarla yakalanan şahıs hakkında adli işlem yapılırken, konuyla ilgili şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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