Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

21.03.2022 22:35
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta uyuşturucu madde kullanma aparatı buldu. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları aramada uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 gram esrar, 3 gram da metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler A.Z.A., S.S., M.K. ve U.B. karakola götürüldü. Jandarma ekipleri şüphelilerden U.B.'nin evinde yaptıkları aramada da 22 paket halinde toplamda 30 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 11 paket halinde 7 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, açık vaziyette yaklaşık 5 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, yaklaşık 2 gram maraş otu olduğu değerlendirilen madde ile 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Karakoldaki işlemlerine devam edilen şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Uyuşturucu, Saruhanlı, Hisarcık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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