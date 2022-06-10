Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

10.06.2022 14:14
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Yunusemre ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Şahısların ikametlerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda; 211 kök Hint keneviri, 11 kilo 650 gram esrar, 9 adet sentetik ecza, 75 adet aydınlatma mekanizması, 75 adet ampul, 29 adet fan, 23 adet güç kaynağı, 4 adet bitki gübresi, 3 adet havalandırma filtresi, 3 adet havalandırma borusu, 2 adet vantilatör, 1 adet iklimlendirme ve ısı cihazı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet mermi ele geçirildi.

Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan yakalanarak adli işlemlere başlanıldı. - MANİSA

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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