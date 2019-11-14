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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

6 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Savcılığı koordinatörlüğünde Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürülüğü ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 146 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, çalıntı bir motosiklet bulundu. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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