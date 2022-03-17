Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

17.03.2022 10:58
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 5 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen devriye görevinde 1 şüphelinin üzerinde 0,7 gram, durdurulan bir araç içerisindeki 4 şahıs üzerinde ise 2,4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Çalışmalarda gözaltına alınan 5 şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Hisarcık, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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