Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

MANİSA'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir, Soma ve Yunusemre ilçelerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda toplam 6 kilo 134 gram esrar, 1916 uyuşturucu hap, 31 kök Hint keneviri, 3 gram skunk, 0,8 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:10 - Kaynak: DHA
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