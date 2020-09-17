Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden kişileri yönelik olarak düzenlenen operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunusemre, Alaşehir ve Soma ilçelerinde daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 134 gram esrar, bin 916 uyuşturucu hap, 31 kök Hint Keneviri, 3 gram skunk, 0,8 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız av tüfeği, 15 av tüfeği fişeği, 1 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.