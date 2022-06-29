Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

29.06.2022 13:13
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 8 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ile birlikte 9 kişi yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 8 ayrı adrese gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ile birlikte 9 kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Alaşehir ilçesinde 8 ikamet adresinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 16,70 gram esrar maddesi, 2,13 gram metamfetamin maddesi, 6 adet sentetik ecza hapı, 3 adet extacy hap, 8 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 19 adet 9 mm fişek ve 3 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Yapılan çalışma sonunda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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