Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Peker Mahallesi'nde durdukları A.T'nin (34) üst aramasında uyuşturucu buldu. Şüphelinin evinde de arama yapıldı.
Yapılan aramalarda toplam 125 gram reçine esrar ele geçirildi.
Şüpheli A.T, emniyetteki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika