Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 31 uyuşturucu hap ile 4 kilo 60 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y. ile G.Y, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.