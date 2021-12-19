Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, hassas terazi ile 150 sentetik hap ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika