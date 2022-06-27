Alınan bölgeye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine Uluderbent Mahallesi'ndeki üç ayrı adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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