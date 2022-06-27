Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

27.06.2022 11:23

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bölgeye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine Uluderbent Mahallesi'ndeki üç ayrı adrese operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, adreslerde 1698 kök Hint keneviri ele geçirdi, A.K. (42), H.Y. (66) ile M.S'yi (43) gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve H.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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