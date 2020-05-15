Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Yapılan aramalarda 6,33 gram kokain, 3,56 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 14 fişek ve uyuşturucu ticaretine ilişkin kayıtların tutulduğu değerlendirilen 2 not defteri ele geçirildi.

Ekipler, 6 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Manisa 'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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