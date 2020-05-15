Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 6 kişiyi gözaltına alırken, şüphelilerin ikamet ve araçlarında arama yaptı.
Yapılan aramalarda 6,33 gram kokain, 3,56 gram metamfetamin, 15 uyuşturucu hap, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 14 fişek ve uyuşturucu ticaretine ilişkin kayıtların tutulduğu değerlendirilen 2 not defteri ele geçirildi.
Zanlılardan ikisi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.