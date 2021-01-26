Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

26.01.2021 15:49
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu getirdiği şüphesiyle evli bir çifti takibe aldı.

Çiftin evine düzenlenen operasyonda yaklaşık 75 gram sentetik uyuşturucu ile 56 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, çiftin uyuşturucuları teslim edeceği şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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