Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zanlıların evleri ve üst aramalarında, 141 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 2 gram skunk, 112 yeşil reçeteyle satılan hap, 300 mg sentetik hap, 31 uyuşturucu hap, uyuşturucu alımında kullanılan 9 aparat, bir hassas terazi, 2 tabanca, 79 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi.

Yaklaşık 2 ay süren takip sonucu yakalanan C.A, K.D, Ü.Ç, S.K, İ.H.Y. ile A.S. gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:19

Kaynak: AA

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