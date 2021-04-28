Bu adreste gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Evde yapılan aramalarda yaklaşık 70 gram uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, ışıklandırma sistemleri, güç kaynakları, havalandırma borusu, pervane, buhar makinesi, akım ölçer ve spreyleme aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunusemre ilçesindeki bir eve baskın yaptı.

Manisa 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Manisa'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

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