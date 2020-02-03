Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Savaştepe kavşağında şüpheli otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 40 gram esrar ile 64 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçtaki H.H.Ç, A.S.T. ve S.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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