Manisa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla iki kişi yakalandı.
Cenkyeri Mahallesi Dedebaşı mevkisindeki ormanlık alanda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri 35 ANU 075 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 77 gram metamfetamin, 15 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.
Sürücü C.Y. (37) ve araçtaki Ş.K. (28) gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:53 - Kaynak: AA
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