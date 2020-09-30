Manisa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Araçta yapılan aramada 77 gram metamfetamin, 15 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Manisa 'nın Soma ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla iki kişi yakalandı.

CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor

Ekim ayında tüm aboneler için doğal gaz fiyatları sabit bırakıldı

Tüm Türkiye'de toplu taşımada zorunlu olan HES kodu nasıl alınır? İşte yanıtı

Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor

Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu