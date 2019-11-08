Son Dakika Haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda tarihi sikkeler ele geçirildi
Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu operasyonunda tarihi sikkeler ele geçirildi

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda tarihi sikkeler ele geçirildi

6 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram esrar ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 29 sikke ele geçirildi.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda tarihi sikkeler ele geçirildi, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram esrar ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 29 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Salihli'nin Torunlu Mahallesi'nde yaşayan İ.G'nin (62) evinin bitişiğindeki üstü açık bir alanda kenevir yetiştirip sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu madde arama köpeği Volta eşliğinde yapılan operasyonda, zanlının evinde ve çevresinde yapılan aramada, 1 kilogram kubar esrar ile Roma ve Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 29 sikke bulundu.

İ.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:56 Kaynak: AA
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