Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.C.T. ve K.Ö. tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince dün yapılan operasyonda, şüphelilerin otomobillerinde narkotik köpeği "Lito" ile yapılan aramada 6 bin 678 yeşil reçeteli ilaç, 7,2 gram metamfetamin ve uyuşturucu tüketiminde kullanılan 3 düzenek ele geçirilmişti.