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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


İstanbul'dan Salihli ilçesine uyuşturucu hap getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Salihli Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde şüpheli otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 3 bin 40 sentetik uyuşturucu hap ile 490 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili E.A, A.K. ve İ.Ç. gözaltına alınırken, İ.Ç'nin evindeki aramada da 580 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 07:08 Kaynak: AA
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