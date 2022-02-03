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Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

03.02.2022 09:57
Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken satıcı olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken satıcı olduğu belirlenen bir kişi tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri istihbarat çalışması sonrası uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara operasyon düzenledi. Y.S. (30) ve C.S. (26) isimli şahısların evlerine düzenlenen eş zamanlı baskında 17.65 gram bonzai, 7 adet sentetik ecza, 2 adet extacy hap ve 53.25 gram metamfetamin maddesi ile 2 bin 750 TL ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan Y.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MANİSA

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Uyuşturucu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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