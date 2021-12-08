Manisa'da uyuşturucu tacirleri tutuklandı - Son Dakika

Manisa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor. Uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde durdurulan şahısların üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 3 parça halinde 3,03 gram skunk maddesi, 10 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Irak uyruklu 2 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA