Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

21.06.2022 21:42
Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, takibe aldıkları H.Ş. (42), A.Ü. (20) ve A.D'nin (23) üzerinde yaptıkları aramada 2 adet fişek olarak tabir edilen 1,55 gram esrar ele geçirdi.

Ekipler, gözaltına alınan 3 şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı N.Y'nin (34) evinde arama yaptı.

Aramada 46 gram esrar ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslara uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen N.Y. ise hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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