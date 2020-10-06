Manisa'da uyuşturucu ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yapılan denetimlerde 1,8 gram esrar, 7,97 gram bonzai, 7,98 gram metamfetamin, 46 adet uyuşturucu hap ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Alaşehir'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin katılımıyla denetim yapıldı. Park, bahçe, metruk binalar ve umuma açık yerler ile mahalle ve sokaklarda 49 personel ve 1 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan denetimlerde, 335 kişinin kimlik sorgulamaları yapıldı, 57 aracın ise evrakları kontrol edildi. Ayrıca umuma açık 11 mekanda da denetlemelerde bulunuldu. Denetimde, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 2 kişi yakalanırken, trafik kurallarını ihlal ettikleri ve evraklarında eksiklikler bulunan 4 araç sürücüsüne toplam 2 bin 664 lira para cezası kesildi. 1 otomobil ise trafikten menedildi. 1 iş yeri hakkında kimlik bildiriminde bulunmama ve konsomatris çalıştırma, 1 iş yeri için ise kapalı alanda sigara içilmesi ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle tutanak tutuldu.

8 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDIDenetimlerde, toplam 1,8 gram esrar, 7,97 gram bonzai, 7,98 gram metamfetamin, 46 adet 'Lyrica' uyuşturucu hap, ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. 2'si uyuşturucu kullandığı, 6'sı da uyuşturucu madde imal edip, sattığı belirlenen toplam 8 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Polis ekipleri, denetimlerin süreceğini bildirdi.