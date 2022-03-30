Manisa'da uyuşturucu yakalayan polisler ödüllendirildi - Son Dakika
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Manisa'da uyuşturucu yakalayan polisler ödüllendirildi

30.03.2022 11:27
Manisa'da uyuşturucu yakalayan polisler ödüllendirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir tırda 5 kilo 803 gram metamfetamin ele geçirilmesinde başarı gösteren polis memurlarına ödül verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir tırda 5 kilo 803 gram metamfetamin ele geçirilmesinde başarı gösteren polis memurlarına ödül verildi.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, ilçede durdurulan bir tırda yapılan aramada 5 kilo 803 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabancanın ele geçirilmesi olayında görev alan polis memurlarıyla bir araya geldi.

Arıkan, uyuşturucuyla mücadele konusunda başarılı çalışmalarından dolayı polisleri tebrik ederek, başarı belgesi verdi.???????

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Metamfetamin, Sarıgöl, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da uyuşturucu yakalayan polisler ödüllendirildi - Son Dakika


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