Manisa'da uyuşturucudan 2 tutuklama - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri dün gece 'Uyuşturucu madde satan, kullanan ve nakleden' şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda, M.K. (39) isimli şahsın üzerinde 53.57 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 4.90 gram esrar, 1 adet tüfek ve 20 adet kartuş ile 1 adet tabanca ele geçirildi. M.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Aynı çalışma kapsamında F.Ç. (37) isimli kadının ikametinde yapılan aramada 1.04 gram, 0.28 gram, 0.92 gram, 0.40 gram, 0.30 gram ve 0.28 gram olmak üzere toplam 6 fişek metamfetamin, 4.56 gram esrar, 0.34 gram kenevir tohumu, 87 adet 225 miligram sentetik ecza hapı ve 1 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirilirken F.Ç. gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA