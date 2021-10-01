Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Şehzadeler ve Akhisar ilçelerinde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışmaları kapsamında Şehzadeler'de bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 501 gram eroin, 103 gram metamfetamin, 2 gram da kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akhisar'da da şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde ve evinde yapılan aramada, uyuşturucu niteliği bulunan yaklaşık 500 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.