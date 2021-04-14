Uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y. (30), R.G. (30) ve S.B. (33) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde 100 gram bonzai ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Dr. Mehmet Öz ile kardeşi Nazlım Suna Öz arasında bu kez kira kavgası çıktı