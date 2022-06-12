İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Mimar Sinan Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda şüpheli bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa'da üzerinde ruhsatsız silah ve polis telsizi bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

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