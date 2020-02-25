Manisa'da üzerine otomobil devrilen oto kurtarma görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da üzerine otomobil devrilen oto kurtarma görevlisi hayatını kaybetti

6 saat önce

Akhisar ilçesinde çekiciye yüklediği otomobil üzerine devrilen oto kurtarma görevlisi, yaşamını yitirdi.

Manisa'da üzerine otomobil devrilen oto kurtarma görevlisi hayatını kaybetti, System.String[]

Akhisar ilçesinde çekiciye yüklediği otomobil üzerine devrilen oto kurtarma görevlisi, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, oto kurtarma görevlisi Serkan Çolak (39), ilçeye bağlı Seyitahmet Mahallesi yakınlarındaki bir dere yatağında mahsur kalan otomobili çekiciye yükledi.

El freni çekilmediği için hareket ettiği belirtilen otomobil, Çolak'ın üzerine devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin altında kalan Çolak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilen Çolak'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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