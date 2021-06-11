Manisa'da üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzerine sıcak su dökülen bebek, ambulans helikopterle Bursa'ya götürüldü.

İddiaya göre, Dilek Mahallesi'nde N.A. (19), ocakta kaynattığı çaydanlıktaki sıcak suyu masanın üzerine bıraktı.

Daha sonra 1 yaşındaki İ.A, masaya asılarak çaydanlıktaki sıcak suyu üzerine döktü.

Aile kendi imkanlarıyla bebeği Akhisar Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan bebek, ambulans helikopter ile Bursa'ya sevk edildi.

Burada tedavi altına alınan İ.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.???????