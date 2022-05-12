Üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

12.05.2022 21:27

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.T'nin (22) kullandığı 45 UA 5005 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan A.C. (56) idaresindeki 45 C 2223 plakalı traktöre çarpmamak için ani fren yaptı. Ani fren sonucu hakimiyetini kaybeden otomobil üzüm bağına devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü K.T. ve araçta bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzüm bağına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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