Manisa'da üzüm bağında eski top mermisi bulundu
1 saat önce
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında patlamamış eski top mermisi bulundu.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:58 Kaynak: AA
'nın Alaşehir
ilçesinde üzüm bağında patlamamış eski top mermisi bulundu. Kavaklıdere
Mahallesi'nde traktörüyle üzüm bağını süren Mehmet İgan, pulluğa takılan metal cismi görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler, cismin Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış top mermisi olduğunu tespit etti.
Top mermisi, uzman ekiplerin kontrolünde patlatılarak imha edildi.
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