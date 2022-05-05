Manisa'da üzüm bağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da üzüm bağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

05.05.2022 10:50
Manisa'da üzüm bağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 7 metrelik elektrik direğini ve 500 metre uzunluğundaki sulama borusunu çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 7 metrelik elektrik direğini ve 500 metre uzunluğundaki sulama borusunu çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde dalgıç pompa sulama sistemine ait 7 metre uzunluğundaki elektrik direğini ve 500 metre uzunluğundaki sulama borusunu çalmaya çalışan İsmail B. ile Nuri Ö., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Bölgede devriye görevi sırasında jandarma ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüphelilerin karakoldaki işlemlerine devam edilirken, adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. - MANİSA

Manisa'da üzüm bağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Manisa'da üzüm bağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
Manisa'da üzüm bağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

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Jandarma, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da üzüm bağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da üzüm bağından hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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