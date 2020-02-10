Manisa'da üzüm bağları 'kış uykusu'nda - Son Dakika
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Manisa'da üzüm bağları 'kış uykusu'nda

6 saat önce

TÜRKİYE'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'da yaklaşık bir milyon dekar bağ, asma yaprakları ve arta kalan dalları budanıp, güprelendikten sonra 'kış uykusu'na yattı.

Manisa'da üzüm bağları 'kış uykusu'nda, System.String[]

TÜRKİYE'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin neredeyse tamamının karşılandığı Manisa'da yaklaşık bir milyon dekar bağ, asma yaprakları ve arta kalan dalları budanıp, güprelendikten sonra 'kış uykusu'na yattı.

Yıllık ortalama 300 bin ton rekolteyle Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretim ambarı durumundaki Manisa'daki bağlar, yaz sezonu öncesi hazırlıkları tamamlanarak kış uykusuna yattı. Üzüm kalitesi ve verimini arttırmak için fazla meyve gözü bulunan taze asma çubukları dalında bırakıldı. İnce ve az gözlü çubukları budanan bağlar, ilkbaharda ilaçlanıp, yaza hazırlanmayı beklemeye başladı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, geçtiğimiz yıl il genelin 280 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesine ulaşıldığını belirterek, "Üzümün başkenti Saruhanlı, 2020 yılı hasat sezonuna, bağlarını budamasının ardından girmeye başladı. Bağlarımız şu an kış uykusuna yatmış durumda. Kış uykusu hazırlıkları aşamasında, bağlarımız bir kaç aşamadaki işlemlerden geçiyor. İlk olarak bağların geçtiğimiz sezondan kalan asma yaprakları ve arta kalan dalları budanıyor. Ardından asmalar ile bağın içerisinde bulunan direklerin arasına teller çekiliyor. Sonra kış gübresi dediğimiz gübreler atılıyor. Bu saatten sonra kış uykusuna geçen bağlarımız, Mart ayında yapılacak ilaçlama işlemiyle birlikte yaz için hazırlanmaya başlanıyor" dedi.


Saruhanlı, Türkiye, Bağlar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:20 Kaynak: DHA
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