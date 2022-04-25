Manisa'da üzüm bağlarından 750 kilogram demir çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki üzüm bağından 750 kilogram demir çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Akköy Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli gördükleri 45 B 2319 plakalı traktöre "Dur" ihtarında bulundu.

İkaza uymayan sürücünün kullandığı traktör, kısa süreli kovalamaca sonucu durduruldu.

Traktörün römorkunda 750 kilogram bağ demiri tespit eden ekipler, gözaltına aldıkları H.K. ve T.Ö'yü işlemleri için karakola götürdü.

Şüphelilerin, demirleri iki üzüm bağından çaldıkları belirlendi.