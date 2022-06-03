Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu - Son Dakika
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Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu

03.06.2022 14:31

Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurduMANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında etkili olan fırtına, sağanak yağış ve ardından gelen dolu yağışı dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında büyük zarara yol açtı.

Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu

MANİSA Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında etkili olan fırtına, sağanak yağış ve ardından gelen dolu yağışı dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında büyük zarara yol açtı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu zarar gören bağlarda incelemelerde bulunarak üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarını dolu vurdu. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bağlarında zarar gören üzüm üreticilerini ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Dün saat 18.00 sıralarında önce fırtına, arkasından şiddetli yağmurla birlikte kısa süreli yağan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı lokal olarak bazı bölgelerdeki üzüm bağlarında zarara yol açtı. Alaşehir merkez, Badınca, Çakırcaali, Killik, Delemenler güzergahında etkili olan yağmurla birlikte fındık büyüklüğünde kısa süreli yağan dolu, Işıklar, Caberfakılı, Killik ve Gümüşçay mahalleleri mevkilerinde lokal olarak etkili oldu. Üzüm salkımlarına zarar veren yaprakları yerlere döken dolu yaklaşık on dakika sürdü.

Bağlarda incelemelerde bulunup üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek sorunları dinleyen Başkan Öküzcüoğlu, "Alaşehir bağlarındayız. Yaklaşık Yeşilyurt'tan başlayıp Gümüşçay Işıklar köyüne kadar Alaşehir'in kuzeydoğu bölgesinde dün akşam dolu hasarı meydana geldi. Yapraklar yerlerde, salkımlarda dolunun vurduğu yerlerde kararmalar meydana geldi. Hasar tespit çalışmaları bugün başlayacak. Hasarın ne kadar olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bir daha dolu hasarı yaşamayız. Yapraklarımız aralanmıştı, açıkta kalan üzüm salkımların hepsi zarar gördü. Kısa süreli ama yoğun dolu yağışı asmalarımızın gelecek yıl ki gözlerine bile zarar vermiş. Tane hasarları da var. Çiftçimiz tabi bu ürünleri tek tek dantel gibi işleyip yine ürününü kaldırmaya bakacak. Zor bir dönemden geçiyoruz. Mazot fiyatları, gübre fiyatları, elektrik fiyatlarının yüksekliği zaten çiftçimizi zorluyordu. Dolu da ekstra bir zorluk oldu. İnşallah bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Çiftçiler ise çaresiz olduklarını ve destek verilmesi gerektiğini ifade etti.

Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu
Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu
Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu
Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu
Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu
Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu
Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu
YORUMLAR
500
Manisa'da buğday tarlası ve üzüm bağı yandı Manisa'da buğday tarlası ve üzüm bağı yandı MANİSA'DA BUĞDAY TARLASI VE ÜZÜM ASMALARI YANDI MANİSA'DA BUĞDAY TARLASI VE ÜZÜM ASMALARI YANDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da üzüm bağlarını dolu vurdu - Son Dakika

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