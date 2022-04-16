Manisa'da üzüm bağlarını don vurdu; 1500 dekar alan zarar gördü - Son Dakika

MANİSA'da etkili olan don, 'kuru üzümün başkenti' olarak bilinen Saruhanlı ilçesinde bağlara zarar verdi. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, 1500 dekar alanda yüzde 60'a varan bir zararın olduğunu söyledi.

Saruhanlı'da perşembe ve cuma gecesi etkili olan don, bağlarda zarara neden oldu. 110 bin dekar bağ alanı bulunan ilçenin Dilek ve Tirkeş mahallelerinde, bağların hemen hemen tümü dondan etkilendi. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından bağlarda zarar tespit çalışmaları başlatıldı.