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Üzüm işçileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Üzüm işçileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

15.12.2021 16:13

Manisa bağlarında örtü altındaki asmalardan üzüm hasadı yapan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Manisa bağlarında örtü altındaki asmalardan üzüm hasadı yapan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen işçilerden Zeynep Arık, Havana Karaduman ve Neriman Aydın, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

İşçiler, spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", haberde ise Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirten işçiler, seçim yapmakta zorlandıklarını ifade etti.

Üzüm işçileri, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Üzüm işçileri, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Üzüm işçileri, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Üzüm işçileri, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Üzüm işçileri, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Üzüm işçileri, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Üzüm işçileri, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Üzüm işçileri, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Manisa, Aydın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üzüm işçileri, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzüm işçileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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