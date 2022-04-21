Manisa'da vahşet: Amcaoğlunu tüfekle vurdu - Son Dakika
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Manisa'da vahşet: Amcaoğlunu tüfekle vurdu

21.04.2022 20:23
Manisa'da vahşet: Amcaoğlunu tüfekle vurdu

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 kişi hayvan otlattıkları sırada amcaoğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1 kişi hayvan otlattıkları sırada amcaoğlunu tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli amcaoğlu ise suç aleti ile kaçtı.

Olay, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Başlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden su yüzünden husumet olduğu iddia edilen iki amcaoğlu Ramazan Dağ (55) ile Ali Dağ (55), Devler mevkiinde hayvan otlattığı esnada bilinmeyen sebeple aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Dağ, amcaoğlu Ramazan Dağ'ı yanında bulunan av tüfeği ile kafa bölgesinden ateş edip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ramazan Dağ'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

Öte yandan cinayet sonrası Ali Dağ, suç aleti ile birlikte kaçtı. Jandarma kaçan şüpheliyi bulmak için bölgede operasyon başlattı.

(Behzat Akcan - İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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