Manisa'da vahşet: Karı koca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Manisa'da vahşet: Karı koca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

17.06.2022 19:21
Manisa'da vahşet: Karı koca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde Leyla-Mesut Dursun çifti evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Leyla-Mesut Dursun çifti evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Salihli'nin Sart Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leyla-Mesut Dursun çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun çiftinin öldüğü belirlendi. İki çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cansız bedenleri Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri Dursun çiftini bıçaklayarak öldüren kişi ve kişilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

(Behzat Akcan - İHA)

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Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Yaşlı adam evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da vahşet: Karı koca bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

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