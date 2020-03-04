Manisa'da "Vatan ve Bayrak" yürüyüşü - Son Dakika
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Manisa'da "Vatan ve Bayrak" yürüyüşü

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde binlerce kişi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için, "Vatan ve Bayrak", yürüyüşü düzenlendi.

Manisa'da

Manisa'nın Demirci ilçesinde binlerce kişi, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için, "Vatan ve Bayrak", yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş, Beyazıt mahallesinde bulunan Kültür sarayı önünden başladı.

Menderes Bulvarı'ndan Çereşe istikametine çıkan binlerce kişi bayrakları ile Mehmetçiğe destek verirken, "Şehitler ölmez vatan bölünmez " ve "Her şey vatan için " şeklinde slogan atarak yürüdü.

Belediye hizmet binası önünde son bulan yürüyüşte yaklaşık 300 metrelik bayrak açıldı.

Demirci Belediyesi tarafından bayrak dağıtıldığı yürüyüşe, Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Erdoğan, Gaziler ve binlerce vatandaş katıldı.

Yaklaşık 8 kilometre mesafede yapılan vatan ve bayrak yürüyüşüne Demirci Akıncıları motosiklet kulübü ve Demirci Off-Road ekibi de araçları ile konvoy yaparak destek verdi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı Atatürk Anıtı'nda yürüyüşe katılan binlerce kişiye teşekkür eden Kaymakamı Adem Kaya, "Demirci vatan söz konusu olduğunda bir olmayı, tek olmayı dünyaya göstermiş olduk. Hain saldırı da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlik İlçe Müftülüğü Vaizi tarafından okunan dua ile birlikte sona erdi.

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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