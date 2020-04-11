Manisa'da vatandaşlar bakkal ve marketler akın etti - Son Dakika

Manisa'da vatandaşlar bakkal ve marketler akın etti

MANİSA'nın Soma ve Alaşehir ilçelerinde sokağa çıkma yasağı haberini duyan vatandaşlar marketlere akın etti. Birçok market ve alışveriş noktasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağının getirildiğini duyurdu. Manisa ve ilçelerinde de haberi duyan vatandaşlar marketlere akın etti. Vatandaşlar temel gıda alışverişi için bakkal ve marketleri doldurdu. Su yükleme noktalarında da uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Birçok market ve alışveriş noktasında sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu.