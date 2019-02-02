Son Dakika Haberleri: Manisa'da Vatandaşlara Pazar Filesi Dağıtıldı

Manisa'da Vatandaşlara Pazar Filesi Dağıtıldı

31 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde pazar yerinde vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıtıldı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde pazar yerinde vatandaşlara ücretsiz pazar filesi dağıtıldı.

Demirci Belediyesi, naylon poşetlerin ücretli olması ve pazar filelerine talebin artması nedeniyle Halk Eğitim Merkezi'nde kadınların ördüğü pazar filelerini pazar yerinde vatandaşlara dağıttı.

Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz da pazar yerinde kurulan stantta pazar filesi dağıtarak kampanyaya destek verdi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk 1 Ocak itibariyle poşetlerin ücretlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bunun amacı poşetin çevremize ve doğamıza verdiği zararın önüne geçmek. Biz de Demirci Belediyesi olarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzle görüşerek bir örgü kursu açılmasını sağladık. Burada yaklaşık 100 kadına ücretli olarak el örgü pazar filesi ördürüyoruz. Pazaryeri alanımızda sayın Bakan Yardımcımız Cengiz Öner'in katılımıyla filelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Belediyemiz olarak burada amacımız hem çevre bilinci aşılamak hem de Halk Eğitim Merkezindeki kadınlarımıza ek gelir sağlamak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 07:50 Kaynak: AA

Demirci, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş Hesaplı Yemek İçin Marketleri Tercih Ediyor AK Parti, İdam Kararı Verilen Türk Şoför İçin Harekete Geçti

Kadın Girişimci, Denizi Olmayan Manisa'da Tekne Üretiyor Fiyatlar Yüksek Olunca Pazarlar Boş Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 20:21:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da Vatandaşlara Pazar Filesi Dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]