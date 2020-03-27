Manisa'da vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıtıldı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz dezenfektan dağıtıldı.



Belediye tarafında temin edilen dezenfektanlar, ilçe belediye başkanı Zeki Bilgin ve zabıta ekipleri tarafından esnaf, vatandaş ve kamu kurumlarına dağıtıldı.



Vatandaşların bu hastalığa karşı kişisel tedbirlerini alması gerektiğini uyarısında bulunan Belediye Başkanı Bilgin, salgının üstesinden gelinebilmesi için uyulması gereken kurallara riayet edilmesi gerektiğini belirtti.