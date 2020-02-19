Manisa'da vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Manisa'da vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı

6 saat önce

Manisa'da yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Manisa'da vatandaşların bulduğu yaralı şahin tedavi altına alındı, System.String[]

Manisa'da yaralı olarak bulunan kızıl şahin tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlar tarafından Mustafa Kemal Mahallesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, Turgutlu Belediyesi Veterinerliği tarafından tedavi altına alındı.

Belediye Veteriner Hekimi Yunus Karatosun, ilk belirlemelere göre şahinin kanadında kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek "Turgutlu'da vatandaşların ihbarı ile yaralı olarak aldığımız kızıl şahinin kliniğimizde pansumanlarını gerçekleştirdik. Hayvan ürkmüş ve bitkin haldeydi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bilgi verdik. Şahini alıp gerekli tedavilerini yaparak doğaya salacaklar" dedi.

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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