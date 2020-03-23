Manisa Valiliğince 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan grup, İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakacak.



Söz konusu kişiler, 112 Acil Çağrı merkezi aracılığı ile ihtiyaçlarını bildirebilecek.