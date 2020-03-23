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Manisa'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlılara ve hastalara hizmet verecek
6 saat önce
Manisa Valiliğince 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Manisa Valiliğince 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan grup, İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine bırakacak.
Söz konusu kişiler, 112 Acil Çağrı merkezi aracılığı ile ihtiyaçlarını bildirebilecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:06 Kaynak: AA
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