Manisa'da vefat eden Kore gazisi Halil Çiydem'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Manisa'da vefat eden Kore gazisi Halil Çiydem'in cenazesi toprağa verildi

25.03.2022 16:43
Manisa'da vefat eden Kore gazisi Halil Çiydem'in cenazesi toprağa verildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Çiydem, son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Halil Çiydem, son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Demirci Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Çiydem için Boyacık Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

Evinin önünde helallik alınması ve mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından gazinin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam'ın kıldırdığı cenaze namazına Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kamil Aydemir, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Manisa'da vefat eden Kore gazisi Halil Çiydem'in cenazesi toprağa verildi
Manisa'da vefat eden Kore gazisi Halil Çiydem'in cenazesi toprağa verildi
Manisa'da vefat eden Kore gazisi Halil Çiydem'in cenazesi toprağa verildi

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Demirci, Cenaze, Manisa, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'da vefat eden Kore gazisi Halil Çiydem'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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